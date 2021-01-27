Гол Алексея Миранчука вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии
Карен Саркисян
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Бергамская «Аталанта» обыграла римское «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии.
Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счетом 3:2.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе бергамского клуба забитыми мячами отметились Берат Джимсити, Руслан Малиновский и российский полузащитник Алексей Миранчук.
В составе «Лацио» — Ведат Мурики и Франческо Ачерби.
Таким образом, гол Алексея Миранчука вышел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии.