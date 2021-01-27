Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова
Антон Борисов
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Глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми заявил, что организация приняла извинения российского спортсмена Александра Большунова за инцидент, который произошел на финише эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Лахти.
Финский спортсмен Йони Мяки подрезал россиянина, после чего Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение сборная России была дисквалифицирована.
«Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без каких-либо инцидентов, подобных воскресному, которые не относятся к лыжному спорту», - приводит слова Хаапасалми РИА «Новости».
Ранее Большунов объяснил, почему он врезался в финского лыжника.