Стали известны подробности убийства 21-летнего российского футболиста Егора Дробыша.

По информации издания «Новый Омск», преступление было совершено 27 января в Омске в 2.20 по местному времени. Злоумышленник нанес игроку и его 22-летнему другу несколько ножевых ранений и скрылся. От полученных ранений Дробыш скончался на месте.

Пострадавший друг футболиста был доставлен в больницу и прооперирован. Его отключили от аппарата ИВЛ, он вновь может самостоятельно дышать, однако пока не в состоянии дать показания.

Как сообщает kp.ru, расследованием убийства занимаются Следственный комитет и Управление МВД по Омской области.

Ранее «Иртыш» отреагировал на гибель бывшего футболиста.