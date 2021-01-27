Биатлонистку Подчуфарову призвали извиниться за уход из сборной России

Председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин высказался о ситуации с биатлонисткой Ольгой Подчуфаровой.

Ранее спортсменке отказали в получении словенского гражданства. Теперь она вынуждена вернуться в Россию.

Сурайкин заявил, что вопрос о возвращении биатлонистки в национальную команду должны решать представители сборной.

«Но мы считаем, что надо потребовать от спортсменки публично извиниться перед народом и спортивной общественностью за то, что она хотела перейти в чужое подданство, и за то, что она так подвела команду, убежав в словенскую сборную», — цитирует политика РИА «Новости».

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил перспективы возвращения Подчуфаровой в сборную.