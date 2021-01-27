«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина
«Фиорентина» объявила о переходе нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака».
Как сообщается на официальном сайте итальянской команды, 27 января клуб проведет специальную пресс-конференцию. По информации СМИ, сумма сделки составила € 4,5 млн.
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал переход Кокорина.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! ����⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Aleksandr Kokorin è un nuovo giocatore della Fiorentina ��
I dettagli �� https://t.co/J8srR0BxNS#ForzaViola �� #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard �� pic.twitter.com/SCA3xE5OUD