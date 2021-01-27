Олимпийская чемпионка Волосожар сообщила о беременности

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар сообщила о беременности.

Бывшая спортсменка опубликовала в Instagram фото с округлившимся животом.

«Не знаю, что сказать. Думаю, все понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила», — написала Волосожар под снимком.

В 2015 году Волосожар вышла замуж за партнера Максима Транькова. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.

Ранее бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая поделилась фотографиями во время беременности.