Главный тренер «Аякса» не хочет отпускать Промеса в «Спартак»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг не хочет отпускать нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак», сообщает AD.

По информации издания, наставник нидерландского клуба рассчитывает на 29-летнего футболиста.

24 января СМИ сообщили, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере футболиста.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не готов платить за Промеса более €10 млн.