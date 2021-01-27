Объявлены стартовые номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку на ЧЕ

Стал известен порядок выступления российских биатлонистов в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

Как сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), первым из россиян под 17-м номером на трассу выйдет Евгений Гараничев, 24-м — Кирилл Стрельцов, 58-м — Никита Поршнев, 63-м — Карим Халили, 114-м — Семен Сучилов, 137-м — Евгений Идинов.

Индивидуальная гонка пройдет 27 января. Начало — в 16.15 мск.

Континентальное первенство пройдет с 27 по 31 января в польском городе Душники-Здруй.

Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы.