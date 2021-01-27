«Бостон» в овертайме победил «Питтсбург»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти Ди Гарден» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэд Маршанд, Ник Ритчи и Крэйг Смит.

У проигравшей команды отличились Джейсон Закер и Каспери Капанен.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести предстоящий чемпионат мира 2021 года в одной стране.