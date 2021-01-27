Агент Жалолиддинова не исключил возвращения игрока в «Локомотив»
Вадим Балканов
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Юрий Белоус, агент полузащитника Жасура Жалолиддинова, не исключил возвращения игрока в стан московского «Локомотива». Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, у 18-летнего хавбека на руках имеются предложения от команд испанской Сегунды, центральной Европы и Ближнего Востока.
Белоус заявил, что «железнодорожники» разорвали контракт с футболистом по его инициативе, так как обладают перегруженным ростером, где все восемь позиций для легионеров уже заняты.
Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о своем пятидневном запое.