Грановская прокомментировала назначения Тухеля в «Челси»

Директор лондонского «Челси» Марина Грановская прокомментировала назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера клуба.

По ее словам, немецкий специалист является в данный момент одним из самых талантливых и перспективных в Европе.

«Всегда непросто менять тренера по ходу сезона, но мы рады, что сумели заполучит одного из сильнейших наставников континента.

Нам еще предстоит за многое бороться и многого достичь, как в текущем сезоне, так и в последующих», — передает слова Грановский пресс-служба «синих».

Ранее сообщалось, что главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте получил двухмачтовую дисквалификацию за оскорбление судьи Фабио Марески