Российская биатлонистка Подчуфарова не смогла получить словенское гражданство
Андрей Черников
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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не смогла получить паспорт гражданина Словении. Об этом рассказал тренер словенской национальной команды Владимир Королькевич в беседе с News.ru.
Королькевич отметил, что официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении.
«Но я думаю, что главная причина не в этом. Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня. Считаю, что с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать и расти», — добавил он.
Подчуфарова объявила о завершении карьеры весной 2018 года. Спустя полтора года она решила вернуться в биатлон. Она проживала в Словении, чтобы получить гражданство.
Ранее россиянки заняли первое место в эстафете на этапе КМ по биатлону.