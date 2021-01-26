Тарасова оценила возможное название сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Андрей Черников
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила возможное название сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию, который должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.
Появилась информация, что российская национальная команда получит название Figure Skating Russia (FSR).
«Правильно, а как она еще должна называться? Сборная по хоккею тоже так называется по смыслу», — сказала Тарасова.
Ранее стало известно возможное название сборной России на ЧМ по фигурному катанию.