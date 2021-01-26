Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свою вакцинацию от COVID-19, передает «СЭ».

«Это взвешенное и осознанное решение. В конце недели мы вместе с другими членами тренерского штаба отправимся в Турцию, где проводят сборы многие клубы», — сказал специалист.

Также Черчесов напомнил, что в марте Россия сыграет отборочные матчи чемпионата мира-2022 на Мальте, в Сочи и Словакии, а его ждут встречи с игроками, руководителями команд и тренерами.

Ранее Черчесов сделал прививку от коронавируса.