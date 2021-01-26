Воспитанник ЦСКА и «Спартака» в нетрезвом состоянии избил полицейских

Воспитанник московских ЦСКА и «Спартака» Константин Ионов избил полицейских, остановивших его для проверки документов. Об этом сообщает официальный сайт телеканала «РЕН ТВ».

По информации источника, полицейские остановили Ионова в нетрезвом состоянии вместе с друзьями ночью 26 января на улице Энергетиков в подмосковной Шатуре.

Сообщается, в ходе общения футболист ударил старшего сержанта по лицу и лейтенанта по голове.

Напомним, что Константин Ионов играл за ростовский СКА, подмосковный «Сатурн» и «Уфы».

Ранее Набабкин и Кучаев вернулись в общую группу игроков ЦСКА на сборе в Испании.