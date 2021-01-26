Воспитанник ЦСКА и «Спартака» в нетрезвом состоянии избил полицейских
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Воспитанник московских ЦСКА и «Спартака» Константин Ионов избил полицейских, остановивших его для проверки документов. Об этом сообщает официальный сайт телеканала «РЕН ТВ».
По информации источника, полицейские остановили Ионова в нетрезвом состоянии вместе с друзьями ночью 26 января на улице Энергетиков в подмосковной Шатуре.
Сообщается, в ходе общения футболист ударил старшего сержанта по лицу и лейтенанта по голове.
Напомним, что Константин Ионов играл за ростовский СКА, подмосковный «Сатурн» и «Уфы».
Ранее Набабкин и Кучаев вернулись в общую группу игроков ЦСКА на сборе в Испании.