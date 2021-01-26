Американский фигурист рассказал, почему перестал считать Плющенко кумиром

Американский фигурист с украинскими корнями Ярослав Паниот рассказал, почему перестал считать россиянина Евгения Плющенко своим кумиром.

По словам фигуриста, Плющенко перестал быть его кумиром после спонтанной встречи.

«Я был тогда в Новогорске, тренировался у Николая Морозова, я был на третьем этаже и из окна увидел, как Евгений Плющенко паркуется. Я сразу побежал в надежде, чтобы с ним сфотографироваться. Я тогда впервые увидел его вживую. Прошу его: «Можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?», и в тот момент он посмотрел на меня и просто прошел мимо. И с того момента он больше не мой кумир», — цитирует Паниота Sport24.

Евгений Плющенко — олимпийский чемпион 2006 и 2014 годов, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, десятикратный чемпион России.

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