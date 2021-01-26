«Тоттенхэм» разгромил «Уиком» в 1/16 финала Кубка Англии

В очередном матче 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Уиком Уондерерс».

Встреча прошла в Хай Уикоме на стадионе «Адамс Парк» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Гарет Бэйл, Гарри Уинкс и Танги Ндомбеле, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличился Фред Анидинма.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями от отдыха на Мальдивах.