«Тоттенхэм» разгромил «Уиком» в 1/16 финала Кубка Англии
Вадим Балканов
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В очередном матче 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Уиком Уондерерс».
Встреча прошла в Хай Уикоме на стадионе «Адамс Парк» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 4:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Гарет Бэйл, Гарри Уинкс и Танги Ндомбеле, оформивший дубль на свой лицевой счет.
У проигравшей команды отличился Фред Анидинма.
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