Умер комментатор Эрнест Серебренников

Скончался знаменитый петербургский комментатор Эрнест Серебренников. Об этом сообщает «СДЗД».

По информации источника, причиной смерти стали последствия обширного инфаркта, который случился вечером 23 января.

Серебренникову было 84 года. Он освещал московскую Олимпиаду-1980, Игры доброй воли 1994 года, а также чемпионата мира по хоккею 2000 года.



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