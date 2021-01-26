«Ростов» сравнил Карпина с Юлием Цезарем
Вадим Балканов
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Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» в Twitter показала, как главный тренер Валерий Карпин готовится к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
На видео 52-летний специалист одновременно работает в ноутбуке и занимается на велотренажере.
«Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь», — гласит подпись.
За 11 туров до конца чемпионата донской клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес перейдет в андалусийскую «Севилью».
Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь ��#СборыРостова pic.twitter.com/yM9GGrwGHM— Football Club Rostov (@rostovfc) January 25, 2021