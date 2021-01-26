Лэмпард прокомментировал свое увольнение из «Челси»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое увольнение из клуба. Об этом сообщает LMA.

По его словам, руководство «синих» не предоставило ему достаточного количества времени для того, чтобы исправить незавидное положение команды в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Специалист выразил благодарность Роману Абрамовичу и всему персоналу клуба за усердную работу в столь непростое время и пожелал «синим» удачи в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что форвард московского «Спартака» Александр Кокорин 25 января встретится с президентом «Фиорентины» Рокко Коммиссо.