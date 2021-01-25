Орлов назвал причину, которая могла помешать Кокорину перейти в «Фиорентину»

Журналист Геннадий Орлов назвал причину, которая могла помешать Кокорину перейти из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

«Один из спонсоров клуба должен был заплатить «Спартаку» деньги за Кокорина. Были сомнения, что он не может или не хочет платить. Три дня назад прошла такая информация», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».



Напомним, форвард прилетел во Флоренцию, чтобы пройти медосмотр и заключить контракт с «фиалками».

Ранее Кокорин обратился к болельщикам «Фиорентины».