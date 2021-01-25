Кокорин обратился к болельщикам «Фиорентины»

Футболист Александр Кокорин обратился к болельщикам итальянской «Фиорентины» после прибытия во Флоренцию.



«Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Forza Viola», — сказал Кокорин на русском и английском языках.



Игрок прилетел в Италию для заключения контракта с клубом.

Ранее Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной».