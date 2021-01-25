Кокорин обратился к болельщикам «Фиорентины»
Андрей Черников
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Футболист Александр Кокорин обратился к болельщикам итальянской «Фиорентины» после прибытия во Флоренцию.
«Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Forza Viola», — сказал Кокорин на русском и английском языках.
Игрок прилетел в Италию для заключения контракта с клубом.
Ранее Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной».
"Forza Viola!" ����#ForzaViola �� #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/UuP4u4HPlw— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 25, 2021