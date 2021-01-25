Задержанный на протестах в Москве представился экс-игроком «Ливерпуля»

Задержанный на протестах в Москве мужчина представился экс-игроком английского «Ливерпуля» Даниэлем Аггером, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что гражданина России действительно зовут Даниэль Аггер. Он сменил имя и фамилию в 2009 году. До этого его звали Дмитрием Кенделем.



Мужчину задержали, когда он перекрывал улицу вместе с другими протестующими.

Аггер выступал за «красных» с 2006 по 2014 год.

Ранее в Москве задержали бежавшего из Белоруссии бойца смешанных единоборств (ММА) Алексея Кудина.