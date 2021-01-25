Гендиректор ЦСКА рассказал об изменениях в тренерском штабе команды

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об изменениях в тренерском штабе московской команды.

По словам гендиректора ЦСКА, изменения произошли существенные.

Бабаев отмечает, что в первую очередь изменения касаются функциональной подготовки команды.

«Ни для кого не секрет, что в команду пришел новый специалист, Райланд Морганс, который долгое время работал в Англии — в «Эвертоне», в «Ливерпуле», имеет очень большой опыт. Пока изменения в тренировочном процессе настраивают на оптимистичный лад. Подготовка изменилась кардинально. Я не говорю, плохо это или хорошо, но она другая. Стало меньше аэробной работы, «беготни», как ее называют футболисты, потому что очень ее не любят. Больше работы интенсивной, в анаэробном режиме. Пока все интересно и, хочется надеяться, эффективно», — цитирует Бабаева сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.