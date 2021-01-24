Появилось видео стычки Большунова и лыжника из Финляндии

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Лыжник Александр Большунов Лыжник Александр Большунов
Лыжник Александр Большунов
Reuters

В Twitter Eurosport появилось видео стычки российского лыжника Александра Большунова и финского лыжника Йони Мяки.

Напомним, на финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова. Российский спортсмен жестко отмахнулся от оппонента.

Национальную команду России дисквалифицировали, лишив третьего места.

Ранее Анфиса Резцова эмоционально поддержала Большунова.