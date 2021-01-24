Владимир Газзаев возглавит итальянскую «Сиену»

Тренер Владимир Газзаев, сын известного специалиста Валерия Газзаева, возглавит итальянскую «Сиену», передает Radiosienatv.it.

Отмечается, что Газзаев-младший был замечен на стадионе во время матча команды против «Санджиованнезе».

«Сиена» выступает в четвертом итальянском дивизионе, расположившись на втором месте.



Последним местом работы специалиста был казахстанский «Тобол», где он работал в 2019 году.



Ранее «Аталанта» разгромила «Милан» в матче Серии А.