Россияне не попали в топ-10 в масс-старте на этапе Кубка мира

24 января на этапе Кубка мира по биатлону завершился мужской масс-старт.

Первое место занял норвежец Йоханнес Бе. На второй строчке расположился Кентен Фийон Майе из Франции, замкнул тройку сильнейших словенец Яков Фак.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял 19-е место.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.



Ранее россиянки заняли первое место в эстафете на этапе КМ по биатлону.