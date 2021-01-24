Россияне не попали в топ-10 в масс-старте на этапе Кубка мира
Андрей Черников
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24 января на этапе Кубка мира по биатлону завершился мужской масс-старт.
Первое место занял норвежец Йоханнес Бе. На второй строчке расположился Кентен Фийон Майе из Франции, замкнул тройку сильнейших словенец Яков Фак.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял 19-е место.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.
Ранее россиянки заняли первое место в эстафете на этапе КМ по биатлону.
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