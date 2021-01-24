Наставник «Фиорентины» поделился мнением о Кокорине

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Александр Кокорин Александр Кокорин
Александр Кокорин
РИА Новости

Наставник итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился мнением об игроке московского «Спартака» Александре Кокорине, передает Sky Sport Italia.

«У Кокорина есть характер и нужные качества, но ему понадобится адаптация. Чемпионат долгий. Если он приедет к нам, буду лишь счастлив», — сказал Пранделли.

Напомним, «фиалки» и красно-белые достигли принципиальной договоренности по трансферу футболиста.

Ранее Леонид Слуцкий оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине».