Наставник «Фиорентины» поделился мнением о Кокорине
Андрей Черников
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Наставник итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился мнением об игроке московского «Спартака» Александре Кокорине, передает Sky Sport Italia.
«У Кокорина есть характер и нужные качества, но ему понадобится адаптация. Чемпионат долгий. Если он приедет к нам, буду лишь счастлив», — сказал Пранделли.
Напомним, «фиалки» и красно-белые достигли принципиальной договоренности по трансферу футболиста.
Ранее Леонид Слуцкий оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине».
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