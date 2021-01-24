ЦСКА отреагировал на две результативные передачи Головина за «Монако»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Игрок ЦСКА Александр Головин Игрок ЦСКА Александр Головин
Игрок ЦСКА Александр Головин
РИА Новости

«Монако» обыграл «Марсель» в матче 21 тура чемпионата Франции.

Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монте-Карло и завершилась со счетом 3:1.

В составе «Монако» забитыми мячами отметились Гильермо Марипан, Орельен Тчуамени и Стефан Йоветич.

В составе «Марселя» — Неманья Радонич.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две результативные передачи.

После игры московский ЦСКА прокомментировал игру полузащитника.

«Наша школа», — говорится в публикации на официальной странице ЦСКА в Twitter.

Напомним, что Головин является воспитанником московского клуба.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.