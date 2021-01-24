Головин назван лучшим игроком матча «Монако» — «Марсель»

«Монако» обыграл «Марсель» в матче 21 тура чемпионата Франции.

Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монте-Карло и завершилась со счетом 3:1.

В составе «Монако» забитыми мячами отметились Гильермо Марипан, Орельен Тчуамени и Стефан Йоветич.

В составе «Марселя» — Неманья Радонич.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал две результативные передачи и был назван лучшим игроком встречи по версии Whoscored.

Напомним, что после 21 тура чемпионата Франции «Монако» набрал 39 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице. «Марсель» с 32 очками идет на шестой позиции.

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