Чалов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над сборной свободных агентов

Московский ЦСКА обыграл сборную свободных агентов в товарищеском матче на тренировочном сборе.

Встреча прошла в Кампоаморе (Испания) и завершилась со счетом 7:0.

В составе ЦСКА забитыми мячами отметились Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Алан Дзагоев и Илья Шкурин.

Нападающий московского клуба Федор Чалов прокомментировал результат игры.

«Рядовой тренировочный матч. В целом мы сейчас не смотрим на результат, самое главное – правильная подготовка. Команда под нагрузками, поэтому играть нам, конечно, нравится больше, чем тренироваться», — цитирует Чалова официальный сайт московского ЦСКА.

Отметим, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл за московский клуб 16 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.