Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал итоги мужской эстафеты в Антхольце. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, российские спортсмены могли продемонстрировать более высокий результат.

«Эстафета была классной, хотя ожидалось лучшее выступление. Но приехали третьими. В целом — молодцы. Очень рад, давно не видел нашу команду на первых местах в промежуточных протоколах», — сказал Черезов.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по биатлону поднялась на четвертое место в общем зачете Кубка наций.