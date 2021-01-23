Российский хоккеист Григоренко забросил первую шайбу за «Коламбус»

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй Лайтнинг» при счете 1:1. Для россиянина этот гол стал первым в его карьере в НХЛ.

В прошлом сезоне Григоренко выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. он согласился на соглашение Колабуса, которое рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составляет $ 1,2 млн.

Ранее канадский хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд раскритиковал российских игроков «Вашингтона» за нарушение антиковидных правил.