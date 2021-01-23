Российский хоккеист Григоренко забросил первую шайбу за «Коламбус»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Игрок сборной России Михаил Григоренко Игрок сборной России Михаил Григоренко
Игрок сборной России Михаил Григоренко
РИА Новости

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй Лайтнинг» при счете 1:1. Для россиянина этот гол стал первым в его карьере в НХЛ.

В прошлом сезоне Григоренко выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. он согласился на соглашение Колабуса, которое рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составляет $ 1,2 млн.

Ранее канадский хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд раскритиковал российских игроков «Вашингтона» за нарушение антиковидных правил.