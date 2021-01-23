Менеджер Хабиба отреагировал на назначение трансгендера на должность в правительстве
Александр Белинин
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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался о назначении президентом США Джо Байденом трансгендера Рейчел Левин на должность помощника министра здравоохранения.
«Покойся с миром, великая Америка», — подписал Магомедов свой пост в сторис Instagram.
Ранее в Instagram-аккаунте Combatalk появилось видео, на котором президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт уговаривает россиянина Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.
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