Плющенко рассказал, как уволил тренеров, бивших детей

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своей реакции на то, что некоторые тренеры в его академии били детей, передает Tatler.

«Была история, когда я еще арендовал каток. Тренеры били детей. Я это все увидел, два раза сделал предупреждение. На третье их всех поувольнял», — сказал Плющенко.



Специалист отметил, что со своими детьми тренеры могут делать что угодно, но не в его школе.

Ранее Яна Рудковская оценила итоги чемпионата России по фигурному катанию