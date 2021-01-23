Селихов рассказал о готовности уйти из «Спартака»
Андрей Черников
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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о готовности уйти из клуба, передает «СЭ».
«Контракт у меня в мае не заканчивается. Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции», — сказал Селихов.
В текущем сезоне вратарь на поле не выходил.
Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Аязу Гулиеву.
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