Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы
Андрей Черников
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Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы, передает сайт Союза биатлонистов России (СБР).
Женщины: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Лариса Куклина, Екатерина Носкова.
«Мужчины»: Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили, Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов.
Женскую команду возглавит Сергей Коновалов, а мужскую — Сергей Белозеров.
Соревнования пройдут в Польше с 27 по 31 января.
Ранее Анфиса Резцова пожелала биатлонисту Александру Логинову стабильности.
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