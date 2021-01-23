Вдова Валентина Иванова прокомментировала разговоры о договорном матче «Спартак» — «Торпедо»

Лидия Иванова, вдова бывшего главного тренера «Торпедо» Валентина Иванова, прокомментировала слова бывшего руководителя ЦСКА Авалу Шамханова о том, что в 1998 году черно-белые специально проиграли столичному «Спартаку», передает «Чемпионат.com».

Напомним, игра завершилась со счетом 1:0. По итогам сезона подопечные Олега Романцева выиграли чемпионат России.

«Это все чистой воды сплетня. Шамханов рассказывает неподтвержденные сплетни, перевешивая ответственность на заслуженных людей. Если бы команда Иванова кому-то сдала матч, Валя и не был бы Ивановым», — сказала Лидия Иванова.

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