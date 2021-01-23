Дубль Радулова помог «Далласу» разгромить «Нэшвилл»
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» разгромил «Нэшвилл Предаторз».
Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс Центр» при пустых трибунах и завершилась крупной победой хозяев со счетом 7:0.
В составе победителей дубли на свой лицевой счет оформили Александр Радулов и Джо Павелски. Еще по шайбе забросили Денис Гурьянов, Эса Линделль и Джоэл Кивиранта.
Отметим, что российский голкипер Антон Худобин отразил все 35 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сан-Хосе Шаркс».
close