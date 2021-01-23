Каррера назвал один из лучших матчей в «Спартаке»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера
РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в сентябре 2017 года. Об этом сообщает Il Posticipo.

По его словам, игра на стадионе «Открытие Арена», завершившаяся со счетом 1:1, является одной из лучших в его тренерской карьере.

«В Москве мы провели хороший матч, хотя он мне напоминает один из самых плохих поединков, потому что в ответной встрече на «Энфилде» мы проиграли со счетом 0:7», — сказал Каррера.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о предстоящем переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.