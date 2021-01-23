«Химки» усилились защитником Дагерстолом

Подмосковные «Химки» усилились защитником Филипом Дагерстолом из «Норчеппинга». Об этом сообщает Sport24.

Шведский футболист 23 января пройдет медицинское обследование, после чего подпишет трехлетний контракт.



23-летний игрок провел в прошлом сезоне 29 матчей, в которых записал на свой лицевой счет одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в возрасте 35 лет скончался экс-футболист нижегородской «Волги» Лутон Шелтон.