Личный тренер Логинова высказался о его победе на этапе КМ в Антхольце

Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, высказался о его победе в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, россиянин смог справиться со стрельбой и добыть важнейшую золотую медаль.

Специалист отметил, что Логинов до сих пор серьезно проигрывает другим атлетам в ходе, и отметил, что на пик формы он выйдет ближе к чемпионату мира.

Ранее сообщалось, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился мнением о победе россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира.