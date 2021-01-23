Полузащитник ЦСКА Влашич рассказал об измененниях на сборах в Испании

Полузащитник московского ЦСКА Влашич рассказал об изменениях на сборах в Испании. Об этом сообщает Bobsoccer.

По его словам, по сравнению с прошлым годом тренеры отказался от беговой работы на гольф-полях, после чего футболисты стали больше заниматься с мячом.

Влашич заявил, что в 2021 году сборы в Кампоаморе ощущаются гораздо легче, чем до этого.

Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак-Москва» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Ростова» к полузащитнику Аязу Гулиеву.