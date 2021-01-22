Хоккеист извинился перед потерявшим во время драки сознание соперником

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Хоккейная клюшка
РИА

Защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов извинился перед форвардом «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным.

Во время потасовки между хоккеистами Паничкин упал и ударился головой об лед. После этого игрок омской команды взял форварда за форму и еще раз ударил его об лед. Пострадавшего в бессознательном состоянии унесли с площадки на носилках.

«Сегодня в матче с «Кузнецкими Медведями» у меня произошел конфликт с Демидом Паничкиным. Мне пришлось заступиться за вратаря. Ни в коем случае не хотел нанести травму игроку. Приношу свои извинения и желаю скорейшего выздоровления и выхода на лед», - заявил Давыдов в ролике, опубликованном в Twitter «Омских Ястребов».

Ранее сообщалось, что молодежка «Кузни» отказалась играть с «Омскими Ястребами» после травмы хоккеиста.