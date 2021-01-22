Актер Маклаков: мне плевать на судьбу Кокорина
Андрей Черников
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Актер и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков высказался о трансфере Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину», передает «СЭ».
«Абсолютно наплевать на судьбу Кокорина и «Фиорентины». Я сразу говорил, что это приобретение — абсолютно бесполезное для клуба и, как всегда, оказался прав», — сказал Маклаков.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин провел десять матчей, забив два мяча.
Ранее Евгений Бушманов поделился мнением об игре Кокорина в «Спартаке».
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