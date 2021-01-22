В «Тамбове» отреагировали на новость о снятии команды с РПЛ

В «Тамбове» отреагировали на информацию о том, что клуб может сняться с розыгрыша Российской премьер-лиги, передает «СЭ».

«Мы не снимаемся с чемпионата. Это все неправда», — сказал спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.



В турнирной таблице чемпионата России «Тамбов» занимает 16 место, набрав 13 очков.

Ранее Роман Павлюченко оценил свои шансы перейти в «Тамбов».