У Федора Емельяненко выявили двустороннюю пневмонию
Антон Борисов
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко скоро будет выписан из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
21 января спортсмен был доставлен в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
«У Федора пропало обоняние, была температура. Выявили двустороннюю пневмонию при коронавирусе. Но скоро он уже будет выписан, все позади», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после госпитализации.
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