Федор Емельяненко госпитализирован в коронавирусную больницу Москве
Карен Саркисян
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко госпитализирован в клиническую больницу №52 в Москве. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Напомним, что больница №52 специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
Отметим, что состояние бойца остается неизвестным.
На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений в 46 боях в MMA.
Ранее Хабиб отказался от посещения боя Макгрегора на турнире UFC 257.
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