Федор Емельяненко госпитализирован в коронавирусную больницу Москве

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко госпитализирован в клиническую больницу №52 в Москве. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Напомним, что больница №52 специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

Отметим, что состояние бойца остается неизвестным.

На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений в 46 боях в MMA.

Ранее Хабиб отказался от посещения боя Макгрегора на турнире UFC 257.