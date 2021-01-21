Капризов повторил достижение «Миннесоты» по набранным очкам в НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счетом 3:2.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Ник Бонино и Йоэль Эрикссон Эк.

В составе «Анахайма» — Николя Делорье и Кэм Фаулер.

Отметим, что российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей и набрал пятое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

Таким образом, Капризов повторил достижение Эрикссона, став вторым игроком в истории «Миннесоты Уайлд», набравшим пять очков в четырех стартовых матчах НХЛ.

Ранее «Колорадо» Ничушкина обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.