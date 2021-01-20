Кьеза победил Магни в главном поединке на турнире UFC
Антон Борисов
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Майкл Кьеза одержал победу над соотечественником Нилом Магни на турнире UFC on ESPN 20 Абу-Даби.
Главный поединок вечера, прошедшего на «Бойцовском острове», продлился все пять раундов и завершился победой Кьезы единогласным решением судей — 49-46, 49-46, 49-46.
Для американца эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах. Магни потерпел восьмое поражение при 24 победах.
Ранее сообщалось, что российский боец Омари Ахмедов одержал победу над британцем Томом Бризом на турнире UFC on ESPN 20 в Абу-Даби.
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